Saracchi: "Herkes eleştirisini yapmalı"

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Saracchi, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Saracchi: 'Herkes eleştirisini yapmalı'
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19 Ekim 2020 22:20
Galatasaraylı futbolcu Saracchi, Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Herkesin özeleştiri yapması gerektiğinin altını çizen Saracchi, "Formama kavuştuğum için mutluyum ama diğer taraftan, alınan sonuçtan, gösterdiğimiz performanstan memnun olduğum söylenemez. Herkesin bireysel olarak kendi eleştirisini yapması lazım. Daha iyi olmalıyız" dedi.



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