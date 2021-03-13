Saracchi: 'Başka şansımız yoktu'

Galatasaraylı futbolcu Marcelo Saracchi, Kayserispor'u 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kayserispor karşısında kazanmaktan başka şanslarının olmadığını ifade eden Saracchi, "

Bugün 3 puan almak çok önemliydi. Ters bir sonuçta rakiplerimizle aramız açılacaktı. Bu nedenle 3 puan önemliydi. Son saniyeye kadar mücadele ettik. Sonuna kadar hak ettik" dedi.



Kendi oyun tarzını da değerlendiren Saracchi, "Bindirmeyi seven, ofansif bir bekim. 2 forvetle oynamak yardımcı oldu bu nedenle. Forvetlerimiz nereye koşacaklarını bilen isimler. Yine de sistematik oynayan bir takımız. Çift forvet, tek forvet çok fark etmedi" şeklinde konuştu.



