Saracchi: "Başka şansımız yoktu"

Galatasaraylı futbolcu Marcelo Saracchi, Kayserispor'u 3-0 yendikleri maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Saracchi: 'Başka şansımız yoktu'
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13 Mart 2021 21:19
Marcelo Saracchi
Marcelo Saracchi
Galatasaray
Galatasaraylı futbolcu Marcelo Saracchi, Kayserispor'u 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kayserispor karşısında kazanmaktan başka şanslarının olmadığını ifade eden Saracchi, "
Bugün 3 puan almak çok önemliydi. Ters bir sonuçta rakiplerimizle aramız açılacaktı. Bu nedenle 3 puan önemliydi. Son saniyeye kadar mücadele ettik. Sonuna kadar hak ettik" dedi.

Kendi oyun tarzını da değerlendiren Saracchi, "Bindirmeyi seven, ofansif bir bekim. 2 forvetle oynamak yardımcı oldu bu nedenle. Forvetlerimiz nereye koşacaklarını bilen isimler. Yine de sistematik oynayan bir takımız. Çift forvet, tek forvet çok fark etmedi" şeklinde konuştu.



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