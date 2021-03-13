Saracchi: 'Başka şansımız yoktu'

Galatasaraylı futbolcu Marcelo Saracchi, Kayserispor'u 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Kayserispor karşısında kazanmaktan başka şanslarının olmadığını ifade eden Saracchi, "
Bugün 3 puan almak çok önemliydi. Ters bir sonuçta rakiplerimizle aramız açılacaktı. Bu nedenle 3 puan önemliydi. Son saniyeye kadar mücadele ettik. Sonuna kadar hak ettik" dedi.
Kendi oyun tarzını da değerlendiren Saracchi, "Bindirmeyi seven, ofansif bir bekim. 2 forvetle oynamak yardımcı oldu bu nedenle. Forvetlerimiz nereye koşacaklarını bilen isimler. Yine de sistematik oynayan bir takımız. Çift forvet, tek forvet çok fark etmedi" şeklinde konuştu.
Kayserispor karşısında kazanmaktan başka şanslarının olmadığını ifade eden Saracchi, "
Bugün 3 puan almak çok önemliydi. Ters bir sonuçta rakiplerimizle aramız açılacaktı. Bu nedenle 3 puan önemliydi. Son saniyeye kadar mücadele ettik. Sonuna kadar hak ettik" dedi.
Kendi oyun tarzını da değerlendiren Saracchi, "Bindirmeyi seven, ofansif bir bekim. 2 forvetle oynamak yardımcı oldu bu nedenle. Forvetlerimiz nereye koşacaklarını bilen isimler. Yine de sistematik oynayan bir takımız. Çift forvet, tek forvet çok fark etmedi" şeklinde konuştu.