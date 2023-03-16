Şap hastalığı nedir nasıl bulaşır? Şap hastalığı insana bulaşır mı, insana ne yapar?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye'nin pek çok ilinde görülen şap hastalığı sebebiyle hayvan pazarları kapatılırken ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Vatandaşlar ise bu hastalığın insanlara bulaşıp bulaşmadığını araştırmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüm Türkiye genelinde ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerin izinlerini iptal etti. Tarım ve Orman Bakanlığı "Yürütülen çalışmalar neticesinde, SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vaka tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu. Milyonlarca kişi şap virüsüne dair bilgileri sorguluyor. Şap virüsünün ne olduğu ve nasıl yayıldığı araştırılıyor. İşte Şap virüsüne dair bilgiler...Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (OIE) göre şap hastalığı (Foot and mouth disease), oldukça ciddi ekonomik sonuçları olan ve hayvanlarda yüksek bulaşıcılığa sahip bir hastalık.OIE'nin 2018 yılında güncellenen verileri, şap hastalığına Picornaviridae familyasının Aphtovirus grubuna ait bir virüsün neden olduğunu bildiriyor. Hastalık özellikle sığır, domuz, koyun, keçi ve diğer çift tırnaklı hayvanları etkiliyor.OEI yetişkin hayvanlarda nadiren ölümcül olabilen şap hastalığının genç hayvanlarda yüksek ölüm oranına yol açabileceğini belirtiyor.OEI'nin listesinde yer alan şap hastalığı hayvanlarda yüksek ateş ve dil, dudak, ağız, meme ucu ve toynaklarda kabarcık benzeri yaralar şeklinde belirtiler gösteriyor. Ciddi üretim kayıplarına yol açan hastalığa yakalanan hayvanların çoğunluğu iyileşiyor ancak hastalık sonrası hayvanlarda zayıflık ve güçsüzlük gözleniyor.Virüs enfekte olan hayvanların tüm salgılarında bulunabiliyor. OIE'ye göre virüs genellikle oral yollar ve solunum yoluyla diğer hayvanlara bulaşıyor.Virüs, enfekte olan hayvan klinik belirtilerini göstermeye başladıktan sonraki 4 gün hayvanın sütünde ya da menisinde yaşayabiliyor.Hastalık, enfekte olan hayvanların yeni sürülere sokulmasıyla ya da enfekte hayvanın etinin tüketilmesi, virüsün bulaştığı gereçlerin kullanılması ve sütle su gibi virüsün bulaştığı ürünlerin kullanılmasıyla geniş çaplı yayılıyor. Bazı durumlarda iyileşen hayvanlar taşıyıcı olarak virüsü yayıyor.Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma ilk klinik bulgulardır. 24 saat içerisinde salya akışı başlar ve dil-dişetinde veziküller şekillenir. Keseciklere (veziküllere) interdigital bölgede, koroner bölgede, meme derisinde, ağız ve burun mukozasında rastlanabilir. Veziküllerin yırtılması ile geniş ülseratif yaralar şekillenebilir. Dildeki yaraların (lezyonların) genellikle birkaç günde iyileşmesine karşın ayaklardaki ve nazal bölgedeki lezyonlar çoğunlukla ikinci (sekunder) bakteriyel enfeksiyonlara maruz kalırlar. Sekunder bakteriyel enfeksiyonlar sonucu pneumoni ve mastitis görülebilir, tırnak düşebilir.Hastalık bulaşık (kontamine) hayvan ürünleri, bulaşık (kontamine) araç ve aletler, insan, yabani hayvanlar, kuşlar, rüzgar ve nakil araçları ile de bulaşabilmektedir. İnsanlar da ise enfekte hayvanlar ile temas veya enfekte et ve süt ürünleri ile enfeksiyonu nadiren aldıkları bildirilmektedirŞap hastalığı, virüsler yolu ile insanlara da bulaşabilmektedir.Şap hastalığı insanlarda doğrudan ölümcül olmamakla birlikte, virüsün belirtileri ve semptomları insanlar için rahatsız edici olabilir.A. Ahır girişlerinde şap hastalığına etkili dezenfektanlar (örn: sitrik asit veya sudkostik) ile muamele edilmiş paspasların sürekli bulundurulması.B. Ahırlara hayvan bakıcılarından başka kimsenin sokulmaması, bakıcıların da farklı kıyafet ve ayakkabı ile ahıra girmesi,C. Sağım öncesi ellerin, otomatik sağım makinelerinin ve memelerin temizliğine özen gösterilmesi.D. Yeni satın alınan hayvanların 15 gün süre ile karantinaya alınması ve süre sonunda sağlam ise diğer hayvanların yanına sokulmaması.E. Mera mevsiminde enfekte meralara hayvanların gönderilmemesi.F. Enfekte bölgelerden ot, saman, vb.nin alınmaması.