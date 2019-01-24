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Sao Paulo'dan Pato için açıklama

Sao Paulo Başkanı Leco, Galatasaray'ın gündemindeki golcü Pato hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sao Paulo'dan Pato için açıklama
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24 Ocak 2019 21:38
Galatasaray'ın Çin temsilcisi TJ Quanjian'dan transfer etmek istediği Pato hakkında Brezilya'dan önemli bir açıklama geldi.

Sao Paulo Başkanı Carlos Augusto de Barros e Silva (Leco), Galatasaray'ın da gündemindeki Pato ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Sao Paulo Başkanı Leco, Pato'yu takımda görmekten mutluluk duyacağını ancak bunun zor olduğunu ''Pato'yu çok isteriz. O da bize gelmek isterdi ancak bu çok zor. Şu an böyle bir şey yok'' ifadelerini kullandı.



ABDURRAHİM ALBAYRAK: ''PATO İLE 1 SAAT BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜK''

Galatasaray, Alan ve Pato'yu kadrosuna katmak için uzun süre uğraşmış ancak bu iki transferde de sonuç alınamamıştı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak geçtiğmiz gün Dubai'den dönüşünde bu transferle ilgili ''Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Bizi havalimanından alıp otele kadar götürdüler. Kendileriyle görüştük. Pato ile 1 saat baş başa görüştük. Hem kulübü hem de Pato'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Oraya gitmemizden dolayı son derece memnun olduğunu ama kulübüyle kendi arasında bir hesabı olduğunu ve onu halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi'' ifadelerini kullanmıştı.



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