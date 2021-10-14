Sao Paulo'nun yeni teknik direktörü Rogerio Ceni oldu

Hernan Crespo'la yolları ayıran Brezilya Ligi'nin köklü ekiplerinden Sao Paulo'da yeni hoca belli oldu.



Kulübün efsane isimlerinden Rogerio Ceni'yle anlaşma sağlandığı resmen açıklandı. Yapılan duyuruda Ceni'nin 2022 Aralık ayına kadar Sao Paulo'nun başında olacağı bir sözleşmenin imzalandığı kaydedildi.



Sao Paulo Başkanı yaptığı açıklamada Ceni'yi göreve getirmek için 15 dakikalık düşünmenin yeterli olduğunu belirterek, "Hızlı karar vermemiz gerekiyordu. Tüm futbol departmanımız ortak kararla Rogerio Ceni'yi takımın başında görmek istedi. Ben zaten daha önce teknik direktörlük konusunda bir boşluğumuz olması durumunda Ceni'yi getirmek istediğimi söylemiştim. Burayı en iyi bilenlerden biri olarak Ceni'nin yeni görevini alması 15 dakikadan fazla süremizi almadı" diye konuştu.



Crespo'nun ayrılığı sonrası U20 takımının başında olan Alex de Souza veya Rogerio Ceni'den birinin takımın başına geçmesi bekleniyordu ve bu açıklamayla yeni teknik direktör resmen belirlenmiş oldu.



Rogerio Ceni'nin 14 Ekim gecesi oynanacak Ceara maçında takımın başında olması bekleniyor.





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