Santos'tan transferler için karar!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, takıma yeni katılan Ernest Muçi ve Al-Musrati'ye Kayserispor karşısında forma verebilir.
Portekizli teknik adam, cumartesi ve pazar günü yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan iki futbolcuyu Kayserispor karşısında 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
Santos ayrıca, Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan bir diğer yeni transfer Joe Worrall'a da başlangıç 11'inde forma vermeyi düşünüyor.
Portekizli teknik adam, cumartesi ve pazar günü yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan iki futbolcuyu Kayserispor karşısında 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
Santos ayrıca, Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan bir diğer yeni transfer Joe Worrall'a da başlangıç 11'inde forma vermeyi düşünüyor.