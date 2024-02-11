Santos'tan transferler için karar!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, yeni transferler Ernest Muçi ve Al-Musrati'yi Kayserispor maçında 11'de sahaya sürebilir.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Santos'tan transferler için karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2024 16:18
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, takıma yeni katılan Ernest Muçi ve Al-Musrati'ye Kayserispor karşısında forma verebilir.

Portekizli teknik adam, cumartesi ve pazar günü yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan iki futbolcuyu Kayserispor karşısında 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Santos ayrıca, Antalyaspor maçında sonradan oyuna dahil olan bir diğer yeni transfer Joe Worrall'a da başlangıç 11'inde forma vermeyi düşünüyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery