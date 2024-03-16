Santos'tan istifa cevabı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından, "İstifa aklımın ucundan bile geçmiyor, böyle bir düşüncem asla yok." şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com
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Santos'tan istifa cevabı!
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16 Mart 2024 23:44
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos, basın toplantısında, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönünde gelen soruya, "Kariyerimde daha zor durumlarda çalıştım. Bundan daha zor durumlarda da yer aldım. Şu anda istifa gibi bir düşünce aklımın ucundan bile geçmiyor. Aklımda öyle bir şey asla yok" cevabını verdi.

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