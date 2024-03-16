Santos'tan istifa cevabı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fernando Santos, basın toplantısında, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönünde gelen soruya, "Kariyerimde daha zor durumlarda çalıştım. Bundan daha zor durumlarda da yer aldım. Şu anda istifa gibi bir düşünce aklımın ucundan bile geçmiyor. Aklımda öyle bir şey asla yok" cevabını verdi.
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Fernando Santos, basın toplantısında, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönünde gelen soruya, "Kariyerimde daha zor durumlarda çalıştım. Bundan daha zor durumlarda da yer aldım. Şu anda istifa gibi bir düşünce aklımın ucundan bile geçmiyor. Aklımda öyle bir şey asla yok" cevabını verdi.
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