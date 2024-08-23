Santos'tan Fenerbahçe'ye teklif: Luan Peres

Santos, Luan Peres'i kiralamak için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Santos'tan Fenerbahçe'ye teklif: Luan Peres
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23 Ağustos 2024 13:34
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Luan Peres için kulübe resmi teklif geldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre, 30 yaşındaki savunma oyuncusuyla ilgilenen Santos, Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu.

TALİBİ ÇOK

Luan Peres ile Gremio, Palmeiras, Vasco de Gama gibi ekiplerinde de ilgilendiği kaydedildi. Peres'in adı Fransa'dan Brest ve Süper Lig'den Eyüpspor'la da anılmıştı.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILINDA

Fenerbahçe, Luan Peres'i 2022 yazında Marsilya'dan kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe döneminde ağır sakatlıklar yaşayan Peres, sarı-lacivertlilerde çıktığı 23 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Brezilyalı savunma oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor.





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