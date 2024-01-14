Santos'tan Beşiktaş'ta ilk değişiklik!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un siyah-beyazlılardaki ilk değişikliği takımın maçlarda kullandığı yedek kulübesi oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Santos'tan Beşiktaş'ta ilk değişiklik!
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14 Ocak 2024 11:13
Beşiktaş, uzun süredir iç sahada oynadığı maçlarda sol yarı sahadaki yedek kulübesini kullanıyordu.

Fernando Santos'un gelişiyle siyah-beyazlılılar, uzun süre sonra ilk defa sağ yarı sahadaki kulübeyi kullandı.

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ

Zafer sonrası tam soyunma odasına giderken Necip'in geri çağırdığı Fernando Santos, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirerek galibiyeti kutladı.

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