Santos'tan Beşiktaş'ta ilk değişiklik!

Beşiktaş, uzun süredir iç sahada oynadığı maçlarda sol yarı sahadaki yedek kulübesini kullanıyordu.
Fernando Santos'un gelişiyle siyah-beyazlılılar, uzun süre sonra ilk defa sağ yarı sahadaki kulübeyi kullandı.
GALİBİYET ÜÇLÜSÜ
Zafer sonrası tam soyunma odasına giderken Necip'in geri çağırdığı Fernando Santos, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirerek galibiyeti kutladı.
Fernando Santos'un gelişiyle siyah-beyazlılılar, uzun süre sonra ilk defa sağ yarı sahadaki kulübeyi kullandı.
GALİBİYET ÜÇLÜSÜ
Zafer sonrası tam soyunma odasına giderken Necip'in geri çağırdığı Fernando Santos, Beşiktaş taraftarına üçlü çektirerek galibiyeti kutladı.