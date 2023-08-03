Santos'tan Arao açıklaması: "Arabistan'a gidiyor"

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen Willian Arao için Brezilya ekibi Santos'tan bir açıklama geldi.

Abone Ol
Santos'tan Arao açıklaması: 'Arabistan'a gidiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2023 23:32
Son güncelleme 03 Ağustos 2023 23:33
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılması muhtemel isimler hakkında gelişmeler yaşanıyor.

"ARABİSTAN'A GİDİYOR"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Willian Arao hakkında açıklamalarda bulunan Santos Futbol Koordinatörü Roberto Falcao, "Willian Arao ile anlaşmaya varmak üzereydik ama Suudi Arabistan'dan bir teklif geldi ve oraya gitmeyi tercih etti. Bu günlerde kimse Arabistan ile mücadele edemiyor." dedi.



31 yaşındaki Willian Arao'nun ismi, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile anılıyor.

6 GOLE KATKI YAPTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye Flamengo'dan 3 milyon Euro'ya transfer olan Arao 45 maça çıkarken takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. 



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery