Santos, Fenerbahçe'den Luan Peres'i istiyor!

Fenerbahçe'ye geçen sezon Marsilya'dan 5 milyon 230 bin Euro'ya transfer olan Luan Peres, yaşadığı sakatlığın ardından beklentileri karşılayamamıştı.
İsmail Kartal'ın da yeni sezon planlarında düşünmediği Brezilyalı oyuncuya Santos talip oldu. Peres'in takımdan ayrılması bekleniyor.
Tecrübeli teknik adam 2 hazırlık maçında ilk 11'de başlattığı Luan Peres'i UEFA Konfreans Ligi'nde ki Zimbru maçında görev vermedi.
Brezilyalı savunmacı geçtiğimiz yıl 20 defa sarı-lacivertli formayı giydi ve 1 gol 1 asist kaydetti.
İsmail Kartal'ın da yeni sezon planlarında düşünmediği Brezilyalı oyuncuya Santos talip oldu. Peres'in takımdan ayrılması bekleniyor.
Tecrübeli teknik adam 2 hazırlık maçında ilk 11'de başlattığı Luan Peres'i UEFA Konfreans Ligi'nde ki Zimbru maçında görev vermedi.
Brezilyalı savunmacı geçtiğimiz yıl 20 defa sarı-lacivertli formayı giydi ve 1 gol 1 asist kaydetti.