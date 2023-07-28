Santos, Fenerbahçe'den Luan Peres'i istiyor!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Marsilya'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı Luan Peres'e ülkesinden talip çıktı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Santos, Fenerbahçe'den Luan Peres'i istiyor!
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28 Temmuz 2023 09:13
Fenerbahçe'ye geçen sezon Marsilya'dan 5 milyon 230 bin Euro'ya transfer olan Luan Peres, yaşadığı sakatlığın ardından beklentileri karşılayamamıştı.

İsmail Kartal'ın da yeni sezon planlarında düşünmediği Brezilyalı oyuncuya Santos talip oldu. Peres'in takımdan ayrılması bekleniyor.

Tecrübeli teknik adam 2 hazırlık maçında ilk 11'de başlattığı Luan Peres'i UEFA Konfreans Ligi'nde ki Zimbru maçında görev vermedi. 

Brezilyalı savunmacı geçtiğimiz yıl 20 defa sarı-lacivertli formayı giydi ve 1 gol 1 asist kaydetti.

 

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