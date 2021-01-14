Santos Boca Juniors'u eleyerek finale yükseldi

Libertadores Kupası yarı finalinde Brezilya ekibi Santos, Arjantin devi Boca Juniors'u konuk etti.



Urbano Caldeira Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Santos 3-0 kazanarak finale yükselen taraf oldu.



0-0 tamamlanan ilk maçın ardından oynanan rövanşta Santos Pituca'nın 16. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Santos, 49'da Soteldo ve 51'de Lucas Braga'nın attığı golle üç farklı üstünlüğü yakaladı. Boca'da Fabra 56. dakikada kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Santos adını finale yazdırmayı başardı.



Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi olan Libertadores Kupası'nda final maçında Santos'un rakibi, benzer şekilde bir başka Arjantin devi River Plate'i eleyen Palmeiras oldu.



Santos ile Palmeiras'ı karşı karşıya getirecek olan Libertadores Kupası finali 30 Ocak tarihinde oynanacak.



