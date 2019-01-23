Santos, Adriano için teklif yükseltti!

Brezilya Ligi'nin köklü takımlarından'unsevgisi bitmiyor. Santos, siyah beyazlı takım ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano'ya geçen hafta yaptığı teklifi yükseltti ve yeni bir teklifle tecrübeli oyuncunun karşısına çıktı.Geçtiğimiz günlerde Adriano'ya 2 yıllık teklif götüren ve yıllıkmaaş teklif eden Santos, bu kez Adriano'yamaaş önerdi. Brezilya ekibi, Adriano'ya takımın en çok maaş kazanan ismi olması için söz verirken Adriano'dan gelen cevabı beklemeye aldı.34 yaşındaki oyuncuyu büyük ölçüde ikna eden Santos'un transferdeki en büyük sorununun ise Adriano'nun Beşiktaş ile sözleşmesinin devam etmesi olarak gösterildi. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş ile anlaşıp sözleşmesini feshetmesini bekleyecek olan Santos'un ardından imza atacağı iddia edildi.Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro maaş alan Adriano, bu sezon siyah beyazlı ekip ile 18 resmi maça çıktı.