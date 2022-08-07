Santos'a tepki: 'Bir adamı öldürdünüz!'

Fas'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'a, Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de oynatmaması nedeniyle tepkiler sürüyor.



Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, Fas karşılaşması sonrası Ronaldo'nun ağladığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz." ifadelerini kullandı.



Aveiro paylaşımının sonunda ayrıca "Fernando Santos istifa" hashtagini kullandı.



Fernando Santos ise Fas karşılaşması sonrası "Ronaldo'yla başlamadığınız için pişman mısınız?" sorusuna, "Ronaldo'ya başlamadığım için pişman değilim. Takım İsviçre karşılaşmasında çok iyi bir performans sergiledi. Cristiano çok büyük bir oyuncu ve ihtiyacımız olduğunda oyuna soktuk. Böyle bir pişmanlığım yok." cevabını vermişti.



