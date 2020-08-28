Santon Beşiktaş teklifini düşünmeye başladı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Davide Santon ile ilgili tarafların görüşmeleri sürdürdüğü belirtiliyor.



SkyItalia'nın haberine göre Santon'un menajerinin Beşiktaş teklifi sebebiyle Roma kulübünün tesisinin bulunduğu Trigoria'da görüldüğü ve görüşmelerin burada devam ettiği ifade edildi. Santon'un ilk başlarda Türkiye'den gelen teklifi reddettiği ancak Ocak ayında yine takımdan ayrılması gündeme geldiğinde reddettiği ayrılık düşüncesini bu kez hayata geçirebileceği belirtildi.



Defansın sağında oynayan 29 yaşındaki İtalyan futbolcunun geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın ilk teklifine olumsuz yanıt verdiği yazılmıştı.



İtalya Milli Takımı ile 9 maça çıkan Santon, 2018 yılında Inter'den Roma'ya 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, geçen sezon ise forma giydiği 15 lig maçının 7'sinde ilk 11'de yer almıştı ve gol veya asist kaydedememişti.



