teknik direktörü, İspanya Kral Kupası'ndaile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu."Tur halen ortada. Harika bir maç daha oynanacak. Rövanş maçında da her şeyimizi ortaya koymalıyız. Bundan daha çok zor bir maç olacaktır""Güzel bir karşılaşma oldu. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. Daha avantajlı bir skor alabilirdik, bu fırsatı kaçırdık""Oyuncularımın ciddiyetinden çok memnunum. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçta da hep galibiyet golünü aradık. Ortaya koyduğmuz futboldan memnunuz"