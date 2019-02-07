Real Madrid'in teknik direktörü Santiago Solari, İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Santiago Solari'nin açıklamaları;
"Tur halen ortada. Harika bir maç daha oynanacak. Rövanş maçında da her şeyimizi ortaya koymalıyız. Bundan daha çok zor bir maç olacaktır"
GALİBİYETİ KAÇIRDIK
"Güzel bir karşılaşma oldu. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. Daha avantajlı bir skor alabilirdik, bu fırsatı kaçırdık"
OYUNDAN MEMNUNNUZ
"Oyuncularımın ciddiyetinden çok memnunum. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçta da hep galibiyet golünü aradık. Ortaya koyduğmuz futboldan memnunuz"
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İşte Santiago Solari'nin açıklamaları;
"Tur halen ortada. Harika bir maç daha oynanacak. Rövanş maçında da her şeyimizi ortaya koymalıyız. Bundan daha çok zor bir maç olacaktır"
GALİBİYETİ KAÇIRDIK
"Güzel bir karşılaşma oldu. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. Daha avantajlı bir skor alabilirdik, bu fırsatı kaçırdık"
OYUNDAN MEMNUNNUZ
"Oyuncularımın ciddiyetinden çok memnunum. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçta da hep galibiyet golünü aradık. Ortaya koyduğmuz futboldan memnunuz"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın