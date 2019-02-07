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Santiago Solari: "Camp Nou'da galibiyeti kaçırdık"

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Real Madrid'de teknik direktör Santiago Solari, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Santiago Solari: 'Camp Nou'da galibiyeti kaçırdık'
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07 Şubat 2019 02:14
Real Madrid'in teknik direktörü Santiago Solari, İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Santiago Solari'nin açıklamaları;

"Tur halen ortada. Harika bir maç daha oynanacak. Rövanş maçında da her şeyimizi ortaya koymalıyız. Bundan daha çok zor bir maç olacaktır"

GALİBİYETİ KAÇIRDIK

"Güzel bir karşılaşma oldu. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. Daha avantajlı bir skor alabilirdik, bu fırsatı kaçırdık"

OYUNDAN MEMNUNNUZ

"Oyuncularımın ciddiyetinden çok memnunum. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçta da hep galibiyet golünü aradık. Ortaya koyduğmuz futboldan memnunuz"

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