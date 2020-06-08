Bir dönem Galatasaray forması da giyen Kolombiyalı Victoria, hakkında ayrılık haberleri çıkan vatandaşı Radamel Falcao için, "Sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da oynar" yorumunu yaptı. Ayrıca Galatasaray'la adı geçen Santiago Arias hakkında konuştu.
"FALCAO, G.SARAY'DAN AYRILMAZ"
Gustavo Victoria, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Radamel Falcao ile konuşuyorum. Falcao'nun motivasyonu çok yüksek. Falcao, Galatasaray'da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi İstanbul'u çok seviyor. Çok profesyonel bir oyuncu. Atacağı gollerle Galatasaray'ı hedefine ulaştıracaktır. Falcao'nun sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Falcao kesinlikle önümüzdeki sezon Galatasaray'da olacak" dedi.
"G.SARAY'A GELİRSE İŞ YAPAR"
Victoria, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Santiago Arias'la ilgili, "Santiago Arias tek kelimeyle harika bir oyuncu ancak Atletico Madrid'de fazla süre alamadı çünkü Simeone'nin oyun anlayışı çok defansif. Santiago ileriye çok fazla çıkan bir bek. Santiago eğer gelirse Galatasaray'a çok faydalı olur. Bu tarz haberleri duyuyorum, okuyorum ve bu transferin olmasını çok isterim" diyerek sözlerini tamamladı.
O DA KİRALIK GELEBİLİR
28 yaşındaki Santiago Arias'ın Atletico Madrid'le mukavelesi sürüyor. Galatasaray Yönetimi; Finansal Fair Play kriterleri ve pandemi sonrası sarsılan ekonomi sebebiyle bu transferi kiralık olarak bitirmeyi planlıyor. Güney Amerika basınındaki haberlere göre; İspanyol ekibi de futbolcunun kiralık olarak ayrılığına onay verecek. Cim-Bom'da sol bek Saracchi sonrası sağ bek Santiago Arias da kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.
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"FALCAO, G.SARAY'DAN AYRILMAZ"
Gustavo Victoria, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Radamel Falcao ile konuşuyorum. Falcao'nun motivasyonu çok yüksek. Falcao, Galatasaray'da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi İstanbul'u çok seviyor. Çok profesyonel bir oyuncu. Atacağı gollerle Galatasaray'ı hedefine ulaştıracaktır. Falcao'nun sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Falcao kesinlikle önümüzdeki sezon Galatasaray'da olacak" dedi.
"G.SARAY'A GELİRSE İŞ YAPAR"
Victoria, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Santiago Arias'la ilgili, "Santiago Arias tek kelimeyle harika bir oyuncu ancak Atletico Madrid'de fazla süre alamadı çünkü Simeone'nin oyun anlayışı çok defansif. Santiago ileriye çok fazla çıkan bir bek. Santiago eğer gelirse Galatasaray'a çok faydalı olur. Bu tarz haberleri duyuyorum, okuyorum ve bu transferin olmasını çok isterim" diyerek sözlerini tamamladı.
O DA KİRALIK GELEBİLİR
28 yaşındaki Santiago Arias'ın Atletico Madrid'le mukavelesi sürüyor. Galatasaray Yönetimi; Finansal Fair Play kriterleri ve pandemi sonrası sarsılan ekonomi sebebiyle bu transferi kiralık olarak bitirmeyi planlıyor. Güney Amerika basınındaki haberlere göre; İspanyol ekibi de futbolcunun kiralık olarak ayrılığına onay verecek. Cim-Bom'da sol bek Saracchi sonrası sağ bek Santiago Arias da kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın