"FALCAO, G.SARAY'DAN AYRILMAZ"

"G.SARAY'A GELİRSE İŞ YAPAR"

O DA KİRALIK GELEBİLİR

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Kolombiyalı, hakkında ayrılık haberleri çıkan vatandaşı Radamel Falcao için, "Sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da oynar" yorumunu yaptı. Ayrıca Galatasaray'la adı geçenhakkında konuştu.Gustavo Victoria, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Radamel Falcao ile konuşuyorum. Falcao'nun motivasyonu çok yüksek. Falcao, Galatasaray'da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi İstanbul'u çok seviyor. Çok profesyonel bir oyuncu. Atacağı gollerle Galatasaray'ı hedefine ulaştıracaktır. Falcao'nun sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Falcao kesinlikle önümüzdeki sezon Galatasaray'da olacak" dedi.Victoria, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan'la ilgili, "Santiago Arias tek kelimeyle harika bir oyuncu ancak Atletico Madrid'de fazla süre alamadı çünkü Simeone'nin oyun anlayışı çok defansif. Santiago ileriye çok fazla çıkan bir bek. Santiago eğer gelirse Galatasaray'a çok faydalı olur. Bu tarz haberleri duyuyorum, okuyorum ve bu transferin olmasını çok isterim" diyerek sözlerini tamamladı.28 yaşındaki Santiago Arias'ın Atletico Madrid'le mukavelesi sürüyor. Galatasaray Yönetimi; Finansal Fair Play kriterleri ve pandemi sonrası sarsılan ekonomi sebebiyle bu transferi kiralık olarak bitirmeyi planlıyor. Güney Amerika basınındaki haberlere göre; İspanyol ekibi de futbolcunun kiralık olarak ayrılığına onay verecek. Cim-Bom'da sol bek Saracchi sonrası sağ bek Santiago Arias da kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.