Santarelli: "Yapmayacağımız şeyleri yaptık"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Santarelli: 'Yapmayacağımız şeyleri yaptık'
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Daniele Santarelli yaptığı açıklamada, "Herkes kolay görmesine rağmen çok zor bir maçtı. Birçok hazırlık maçı oynadılar, bir sürü alternatif oyuncuları var, formdalar. Gergindik, normalde yapmayacağımız şeyleri yaptık. Çok kötü başladık. Hücumda çok hata yaptık. Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Bu dünyanın en iyi turnuvası. Vazgeçemezsin. Oyuncularımla çok gurur duyuyorum. Hande uzun süre oynamadı ama benim için çok önemli bir oyuncu. Zehra iyileşiyor. Bu takımın ona ihtiyacı var. Takımla çok gurur duyuyorum." dedi.

Başarılı çalıştırıcı ayrıca, "Hollanda'ya karşı zorlu bir maçtı. Bu galibiyet, turnuvanın devamı için çok önemli. Yorgun hissediyorum ama mutluyum." ifadelerini kullandı.

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