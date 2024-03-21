Santarelli: 'Süper Final'e yükselmeyi hak ettik'

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalya temsilcisi Imoco Conegliano, Eczacıbaşı Dynavit'i iki maçta da mağlup ederek adını finale yazdırdı. İtalyan ekibinin yanı sıra A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan Santarelli, iyi bir maç çıkartarak finale yükselmeyi hak ettiklerini belirtti.



İtalyan çalıştırıcı, çarşamba akşamı oynanan yarı final mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. İki farklı maç oynadıklarını belirten 42 yaşındaki başantrenör, "İlk maçta inanılmaz bir performans ortaya koyduk. Onlar çok iyi başladılar. Zor duruma düştük. 2-0'dan sonra toparlandık ve 3-2 kazanmayı başardık. İlk maçtan sonra bu maç için önemli dersler çıkardık. Bu maçta farklı bir yaklaşım sergilemeye ihtiyacımız vardı. Çünkü Eczacıbaşı'na karşı İstanbul'da oynamak kolay değil. Bu maçta ilk iki set bizim için mükemmeldi. Üçüncü sette bazı hatalar yaptık. Dördüncü sette iyiydik. Mükemmel bir maç oynadık ve Süper Final'e yükselmeyi hak ettik" diye konuştu.



"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM"



CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar iyi bir performans gösterdiklerini vurgulayan tecrübeli başantrenör, "Şampiyonluğa inanıyorum. Finale gelene kadar bunun için çabaladık. Tüm kupaları kazanmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar iyi bir iş çıkardık. Ancak bu yeterli değil. Çok fazla mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



"TÜRK VE İTALYA TAKIMLARININ KALİTESİ ÇOK YAKIN"



Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon iki Türk takımının finalde karşılaştığını hatırlatan Santarelli, "Türk ve İtalya takımlarının kalitesi çok yakın. Geçen sene iki Türk takımı final oynamıştı. Bu yıl iki İtalyan takımı finalde. Her şey olabiliyor. Biraz da şansa ihtiyacımız var. Bu tür maçlarda en yüksek performansı göstermemiz gerekiyor. Bu yıl İtalyan takımları Süper Final'de. Gelecek sezon ne olur bilmiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.





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