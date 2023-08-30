Santarelli: ''Şampiyonada sonuna kadar gitmek istiyoruz''

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli, Polonya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Santarelli: ''Şampiyonada sonuna kadar gitmek istiyoruz''
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30 Ağustos 2023 23:07
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Santarelli, Polonya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Santarelli, Türkiye'ye güzel bir hediye verdiklerini ama işlerinin daha bitmediğini söyledi.

Milli takımın tecrübeli başantrenörü, şunları kaydetti:

"Maçta zorlandığımız anlar oldu ama böyle bir maça ihtiyacımız vardı. Şimdi motivasyonumuz çok daha yüksek. Şampiyonada sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bugün Türkiye için önemli bir gün. Bugün de kazanmak bizim için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Maçtan önce takıma, 'Bugün Türk halkı için oynayın çünkü onların bizimle gurur duymasını istiyorum' dedim. Bugün Türk halkına güzel bir hediye verdiğimizi düşünüyorum. Fakat işimiz henüz bitmedi."

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