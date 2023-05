Santarelli: 'Guidetti'den daha iyi olmalıyım'

Giovanni Guidetti ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına getirilen Daniele Santarelli, Ay-Yıldızlı bayrak altında yeni bir maceraya yelken açtı. Göreve başlarken, "Ben bir hayalperestim ve hiçbir şey imkansız değildir" sözleriyle iddiasını ortaya koyan İtalyan antrenör, 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin başlamasına sayılı günler kala önemli açıklamalarda bulundu.Son olarak 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'la şampiyonluk yaşayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, Filenin Sultanları ile hedeflerini ve Türkiye'ye bakışını anlattı. İşte keyifli röportajdan öne çıkanlar:"Evimizde oynayacağımız için şanslıyız. Ufak tefek sorunlar yaşayabiliriz. Ama bunlar normal. Duygularımızdan ziyade duruşumuz belirleyici olacak. Güçlü bir takımız ve zafer için her şeyi yapacağız.""Hiç pes etmeyen ve hep zaferin peşinde olan bir ekip istiyorum. Benim düşüncelerimi benimseyen bir oyuncu grubu. Açıkçası karşımda harika bir takım buldum diyebilirim.""Ben kenarda çok hareketliyim, maçı yaşıyorum. Fakat Türkiye'de tam tersi olacak. Benim onları sakinleştirmem gerek. Benden daha heyecanlı seyirci var. Bu yüzden çok mutluyum. İlk defa Türk seyircisine karşı oynadığımda Hırvatistan milli takım antrenörüydüm. Ankara'da Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk sayıyı hiç unutmayacağım. İlk sayı olduğunda 12 bin kişi aynı anda ıslık çalmaya başladı. Ve şu anda ben onlarla aynı tarafta olduğum için çok mutluyum. Türkiye'de ilk maça çıkmak için sabırsızlanıyorum.""Kızlara basit bir sistem vermek istiyorum, çünkü hepimiz biliyoruz ki yeteri kadar zamanımız yok. Bazı yenilikler yani tavsiyelerde bulundum. Ama şüphesiz çok fazla değişiklik istemiyoruz.""Herkesin büyük hayalleri var. Yazın sonunda kupalarla bu hayalleri yerine getirmeyi umuyorum. Yazın sonuna kadar da kızları ve taraftarı, bu hayalleri gerçeğe çevirebilmek için iteceğim.""Benim için duruş çok önemli. Pes etmem. Takımım da pes etmemeli. Kaybedebiliriz ama benim istediğim, herkese karşı savaşan bir takım olması. Kazanmak için mücadele etmeyen bir takım ya da bir kişi gördüğümde kabul edemiyorum.""Her şeyi denerim. Her zaman aynı çözüm sonuç getirmez ama o anı, yani düşüşü anlamak gerekir. Ona göre pozitif enerjiyi takıma vermek gerekir. Onları sarsmak gerekir. Her an, birbirinden değişiklik gösterir. İyi koç da bunu algılar ve ona göre takımını hazırlar. Oyuncu değişikliğiyle çözüm bulmaya çalışırım. Fakat duygusal olarak çıkmazdaysak doğru noktaya dokunmam gerekir. Benim işimin zor tarafı da budur.""Türk voleybol taraftarları gerçekten harika. Milli takımlarına çok bağlılar. Geldiğim ilk günden beri bunu görüyorum. Beni de gerçekten istediler. Bu denli bir destek ve ilgiyi hak ediyor muyum bilmiyorum ama bildiğim bir şey var, bu sevginin karşılığını taraftarlara, kızlara ve federasyona vermek için elimden gelenin en iyisini sonuna kadar yapacağım. Ben, işimi çok iyi yapabileceğime inanıyorum. Üst seviyede çok iyi oyuncular var. Çok fazla alternatif ve imkân mevcut. Bu sebeple de üzerimdeki baskı çok olacaktır. Baskı olmasa bile ben kendime baskı yaratan bir karakterim.""Ebrar ve Vargas'ı takımda nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz?""Aslında bireysel olarak oyuncular hakkında konuşmayı sevmem. Öncelikle şunu belirteyim; her bir oyuncumuzun duruşu harika. Ebrar, Vargas ve Meliha bizim harika oyuncularımızdan. Ebrar bir süre takımında oynamadı. Toparlaması için zamana ihtiyacı var. Çok çeşitli opsiyonlarımız var çünkü elimizde çok iyi oyuncular mevcut. Vargas ise dünyadaki en iyi pasör çaprazlarından biri. Bu iki oyuncunun aynı anda sahada olması için ortak yol bulmamız gerekiyor. Dünyada bu iki seviyede pasör çaprazına sahip olan bir ülke yok. Bu, büyük bir şans.""Voleybol benim hayatım. Bağımlılık gibi, onsuz yaşayamam. O kadar yoğun duygulara sahibim ki voleybola ömrümü verebilirim. Ama belki de aslında benim voleybola verdiğimden daha fazlasını voleybol bana vermişti. Voleybol maçı seyretmek benim ilacım, bunu yapmadan duramıyorum. Türkiye ligini takip etmek bir tutkuydu.""Siz Türkiye'ye geldiniz, o da Sırbistan'a gitti. Onunla konuştunuz mu? Aranızda bir fikir alışverişi oldu mu? Hayat gerçekten çok garip. Giovanni Sırbistan'a gitti, ben Türkiye'ye geldim. Yani benchleri değiştik. Guidetti dünyadaki en iyi antrenörlerden birisi. Bu benim için ayrı bir gurur. Giovanni benim için bir öğretmen, bir rol model. Ondan sonra böylesi bir milli takımın başına geçmek benim için gerçekten onur. Onunla konuşmuştum. Birbirimize milli takımlarla ilgili bilgi verdik ve karşılıklı tavsiyelerde bulunduk. Giovanni'nin orada iyi işler yapacağına eminim. Ama umarım biz çok daha iyi işler yaparız.""Türkiye karşıma çıkan seçenekler arasında spora olan tutkumu en iyi şekilde gösterebileceğim adreslerin başındaydı. 6 yıl bir kulüp çalıştırmıştım ve önümde milli takım seçenekleri vardı. Böylesi bir federasyonun beni arayacağını hayal bile edemezdim. Çok memnunum. Şu an içinde bulunduğum rüyadan uyanmak hiç istemiyorum. Türkiye'de şu ana kadar şampiyonluk kazanılmadı. Bunu beraber yapabiliriz. Son birkaç aydır hayatım tamamıyla değişti. Sayın başkanımız bana projelerini anlattığında, büyük bir heyecan ve inançla karşılık verdim. Doğru yerde olduğumu düşünüyorum. İki senelik bir kontrat olsaydı, kabul etmem çok zor olurdu. İki senede geleceğe dair çok fazla değiştireceğiniz, başaracağınız çok şey olmayabilir. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Kısa vadede tabii ki olimpiyat hedefimiz var. Ben hiç olimpiyatta oynamadım ve hedefim olimpiyata gitmek. Uzun vadede ise Türk voleybolunun geleceği için çalışmak istiyorum. Tüm yaş kategorilerinde yetenekli genç voleybolcuları takip etmeye yönelik bir proje yapmak istiyorum. Türk voleybolunun geleceğini inşa etmek istiyorum."Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın da yer aldığı üç ayaktan oluşan 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ilk hafta maçları 30 Mayıs-4 Haziran arasında Antalya'da oynanacak. Filenin Sultanları, 31 Mayıs'ta Güney Kore, 1 Haziran'da Sırbistan, 3 Haziran'da İtalya ve 4 Haziran'da ise ABD ile karşılaşacak. İkinci hafta 13-18 Haziran'da Hong Kong'da; üçüncü hafta ise 27 Haziran-2 Temmuz'da Tayland'da oynayacak. 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alan takımlar 12-16 Temmuz'da ABD'deki finallere katılacak.