Santarelli: ''Bu takımla gurur duyuyorum''

A Milli Voleybol Takımımızın Başantrenörü Daniele Santarelli, Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Santarelli: ''Bu takımla gurur duyuyorum''
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04 Eylül 2023 00:04
A Milli Voleybol Takımımızın Başantrenörü Daniele Santarelli, Sırbistan'ı yenip Avrupa şampiyonu olduğumuz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Santarelli'nin o açıklamaları; 

''BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM''

"Güzel duygular, güzel hisler. Bu takımla gurur duyuyorum. Bugün sadece kendimizi için değil Türk halkı için mücadele ettik. İtalya'yı, Sırbistan'ı yenmek kolay değil. En iyi oyunu biz oynadık. İtalya ve Sırbistan'a karşı 2-1 geri düştük ama kazandık. Asla pes etmedik. Çok mutluyum."

''SIRADA OLİMPİYAT VAR''

''Sırada Olimpiyat Elemeleri var. Başarabiliriz. İnanıyorum. Bu takım inanılmaz şeyler başardı."

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