Haber Tarihi: 28 Ocak 2024 16:13 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 16:13

Santa Maria Kilisesi nerede? Santa Maria Kilisesi saldırısı

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Peki, Santa Maria Kilisesi nerede?

Santa Maria Kilisesi nerede? Santa Maria Kilisesi saldırısı
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İstanbul, Sarıyer, Büyükdere'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Santa Maria Draperis Kilisesi Nerede?

Santa Maria Draperis Kilisesi, İstanbul'da Beyoğlu, 215, İstiklal Caddesi, (eski adıyla Grande Rue de Pera), sanatsal bir çitle korunan dik bir merdivenin dibinde yer almaktadır.
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