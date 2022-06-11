Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Santa Clara'da forma giyenile ilgili kulübün başkanından çarpıcı açıklamalar geldi.Portekiz basınındankonuşanifadelerini kullandı.Portekiz ekibinin Türk başkanı İsmail Uzun'un önceki günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçeli yetkililer ile Lincoln transferi için görüştüğü belirtilmişti.Santa Clara ile olan sözleşmesinin son yılına girecek olan 23 yaşındaki Lincoln Henrique, geçtiğimiz sezon Santa Clara ile çıktığı 44 maçta 7 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.