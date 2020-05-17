Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu

Zerrin Sümer-

Ümit Yesin

Metin Yıldız

Zeynep Tuğçe Bayat-

Gülsüm Alkan-

Mustafa Kırantepe-

Çekimleri İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Darıca ilçelerinde yapılan Şansımı Seveyim filminde Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla ünlü bir adamın hikayesi anlatılıyor. Peki, Şansımı Seveyim filminin konusu ne? Tüm bilgiler haberimizde…Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.Cem Gelinoğlu-SebahattinGökhan Kıraç-İzzetMeryem-Sado-NizamYaprakSabihaDurmuş