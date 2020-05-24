Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi? Kaç yılında

Şansımı Seveyim filminin yönetmenliğini Ender Mihlar yapmıştır. Bu akşam televizyon ekranlarında olan Şansımı Seveyim filminin konusu merak ediliyor. Şansımı Seveyim filmi İstanbul Beykoz ve Kocaeli Darıca'da çekildi.

24 Mayıs 2020 11:54
Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi? Kaç yılında
Çekimleri İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Darıca ilçelerinde yapılan Şansımı Seveyim filminde Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla ünlü bir adamın hikayesi anlatılıyor. Peki, Şansımı Seveyim filminin konusu ne? Tüm bilgiler haberimizde…
ŞANSIMI SEVEYİM FİLM KONUSU

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.

ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI

Cem Gelinoğlu-Sebahattin

Gökhan Kıraç-İzzet

Zerrin Sümer-Meryem

Ümit Yesin-Sado

Metin Yıldız-Nizam

Zeynep Tuğçe Bayat-Yaprak

Gülsüm Alkan-Sabiha

Mustafa Kırantepe-Durmuş

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ FRAGMANI İZLE

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