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Şansal Büyüka'dan Aykut Kocaman yorumu

beIN SPORTS yorumcusu Şansal Büyüka, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman hakkında flaş iddialarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Şansal Büyüka'dan Aykut Kocaman yorumu
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04 Şubat 2019 19:23
Şansal Büyüka, beIN SPORTS kanalında Atiker Konyaspor - Bursaspor maçı öncesinde Aykut Kocaman hakkında konuştu.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman hakkında iddialarda bulunan Büyüka, ''Aykut hoca Fenerbahçe'den ayrılmadan önce, 'Bana 3 oyuncu alın, kesin şampiyonuz' demiş.'' sözlerini kullandı.

''FENERBAHÇE'NİN NE HALLERE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK''

Tecrübeli spor adamı, öte yandan ''Aykut Kocaman gidince Fenerbahçe'nin ne hallere düştüğünü gördük. 'Ah Aykut hoca, günahını aldık' diyen çok insan var şimdi.'' şeklinde konuştu.

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