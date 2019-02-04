Şansal Büyüka'dan Aykut Kocaman yorumu

Şansal Büyüka, beIN SPORTS kanalında Atiker Konyaspor - Bursaspor maçı öncesinde Aykut Kocaman hakkında konuştu.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman hakkında iddialarda bulunan Büyüka, ''Aykut hoca Fenerbahçe'den ayrılmadan önce, 'Bana 3 oyuncu alın, kesin şampiyonuz' demiş.'' sözlerini kullandı.
''FENERBAHÇE'NİN NE HALLERE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK''
Tecrübeli spor adamı, öte yandan ''Aykut Kocaman gidince Fenerbahçe'nin ne hallere düştüğünü gördük. 'Ah Aykut hoca, günahını aldık' diyen çok insan var şimdi.'' şeklinde konuştu.
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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman hakkında iddialarda bulunan Büyüka, ''Aykut hoca Fenerbahçe'den ayrılmadan önce, 'Bana 3 oyuncu alın, kesin şampiyonuz' demiş.'' sözlerini kullandı.
''FENERBAHÇE'NİN NE HALLERE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK''
Tecrübeli spor adamı, öte yandan ''Aykut Kocaman gidince Fenerbahçe'nin ne hallere düştüğünü gördük. 'Ah Aykut hoca, günahını aldık' diyen çok insan var şimdi.'' şeklinde konuştu.
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