Şansal Büyüka'dan Abdullah Avcı itirafı!

, beIN SPORTS ekranlarında Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı hakkında konuşan Şansal Büyüka, Avcı'ya yorumcu olmak için teklif götürdüğünü ama teknik direktörün Başakşehir'i seçtiğini belirtti.Şansal Büyüka, ''Abdullah Avcı'ya boşta olduğu dönemde yorumculuk teklifi yapmıştım. Sonrasında Başakşehir teklif yaptı ve o da kabul etti. Zaten Başakşehir teklif yapınca eyvah demiştim. Çünkü futbolun içinde kalmayı çok seviyor, biliyorum.'' sözlerini kullandı.