Şansal Büyüka: 'Vitor Pereira'nın iki sevabı'

Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, Fenerbahçe için değerlendirmeler yaptı.Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye kazandırdığı Kim Min-Jae ve Miguel Crespo'ya vurgu yaptı. İşte Büyüka'nın sözleri:"Fenerbahçe'de sezon bitmeden gönderilen Vitor Pereira'nın elli türlü günahı olsa bile iki sevabı bütün günahlarını silip süpürür. Birincisi; Kim Min-Jae'yi işaret edip getirmesi... İkincisi, başlangıçta hepimizi yanıltan "Nereden buldun bunu?" dediğimiz Crespo'yu transfer ettirmesi..."Futbol takım oyunu... Biri oynamazsa, yerini bir başkası doldurur. Ama Fenerbahçeli Crespo için öyle değil... Crespo'nun yeri zor dolar. Crespo, Fenerbahçe kalesinde doğabilecek her tehlikeyi daha büyümeden, "elektrik süpürgesi" gibi silip süpürüyor, tozunu bile alıyordu. Böyle ikinci bir adam, değil Fenerbahçe'de, Süper Lig'de bile yok. Fenerbahçe, kalan dört maçında Crespo'yu çok arayacak."İsmail Kartal teknik direktör oldu;- Fenerbahçe yan pası-geri pası bıraktı.- Fenerbahçe'nin futbolu hız ve tempo kazandı.- Fenerbahçe öne oynamayı alışkanlık yaptı.- Fenerbahçe rakip savunmanın arkasına top atmaya başladı.- Fenerbahçe skoru koruma alışkanlığını bıraktı.- Fenerbahçe'nin fizik gücü tavan yaptı.- Fenerahçe'nin futbolu keyif vermeye başladı.- Osayi Samuel sağ bekte zirveyi yakaladı.- Mert Hakan, Sivas'taki harika sezonları hatırladı.- Miha Zajc'ın değeri anlaşıldı.- Fenerbahçe ikinci yarının en fazla puan toplayan takımı oldu.- Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitme umudu doğdu.Sonuç; Fenerbahçe yeni hoca arıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Lizbon'da Portekizli ünlü hoca Jorge Jesus'la görüştü. İlişkiler iyi ve samimi... Ancak bütçe yüklü... Hoca nasıl transferler isteyecek onu da bilmiyoruz. Jorge Jesus ile bu samimi görüşmelere rağmen anlaşma sağlanacağı ümidinde değilim"