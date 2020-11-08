Şansal Büyüka: 'Sosa'nın ölüsü bile yetiyormuş'

Milliyet Gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka , Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'a yenildiği maçı değerlendirdi.İşte o sözler...Maçın önce özetini yapalım, sonra ayrıntılara bakalım: Valencia sıfır... Samatta sıfır... Thiam sıfır... Pelkas sıfır... Eee o zaman fazla lafa gerek yok. Fenerbahçe sıfır, Konyaspor: 2... Meraktayım, son haftalarda ısrarla kötü oynayanlar, ısrarla ilk on birde maça başlayanlar ve "sıfır" çekenler uzun süre sahada kalacaklarsa, Fenerbahçe Yönetimi bu kadar transferi niye yaptı? Ayrıca: Sosa ne büyük adammış. Son iki maçın sahadaki en kötü adamıydı. Nitekim bu iki maçta Erol Hoca kendisini oyundan aldı. Ama dün baktık, Sosa'nın ölüsü bile, sahada diri görünenlerden daha iyiymiş... Sosa olmayınca, Gustavo tek başına kaldı ve orta alanda Konyaspor "cirit" attı. Savunmanın önünde oynayan Gustavo ile forvetin arkasında oynayan Ozan arasında derin boşluklar oluştu.Valencia ile Pelkas'tan orta sahaya yardımlarını beklemek saflıktan başka bir şey değil... Pelkas teknik ama "çıtkırıldım" oyuncu... Dirençli değil... Valencia, kazandığından daha fazlasını kaybediyor. Erol Hoca kötüleri oynatmakta ısrar ederse, bunun faturası ağır olur. Hem kendisine, hem kulübe... Hadi kötü oynuyordun, kaliten ile kazanıyordun... Bu defa kalite de yerlerde sürününce yenilgi kaçınılmaz oldu.Ligi dikkatli izleyenler, Konyaspor'un geçen hafta özellikle son yarım saatte Başakşehir'e sahayı dar ettiğini hatırlayacaklardır. İsmail Hoca ile birlikte Konyaspor, "söz savunmanın" futbolundan, futbolun iki yönlü oyun olduğu gerçeğine döndü. Sehiç zaten iyi bir kaleci... Abdülkerim, sezon başından beri ligin en iyi stoperlerinden biri olarak görünüyor. İlk yarıda Miloseviç'in biri aşırtma, iki şutu kaleci Altay'dan dönmese, Konyaspor maçın sonunda değil, ilk yarı sonunda oyunu 2-0 yapardı.Jevtoviç'in golünün çok ciddi bir alkışı hak ettiğini mutlaka söylemeliyiz. Fenerbahçe için bu maçta tek haklı yer olabilir... O da VAR kararı ile iptal edilen mükemmel golü... Gol öncesi pozisyonda Valencia'nın topu elle düzelttiğine VAR nasıl karar verdi, çok anlamadım. Sanki elle oynama yoktu. Geçen hafta deli dalgalar gibi saldıran, dört topu direkten dönen, rakip ceza alanına 50'ye yakın orta yapan, gol üstüne gol kaçıran Fenerbahçe, bir haftada ne değişti de, bütün istatistiklerde tavandan tabana çakıldı?Erol Hoca için bu maç "erken uyarı" oldu. Erol Hoca titizlenmek, kötüleri kazanmak, iyi olmayanlara "sen otur bakalım" demek zorunda... Eğer şimdiden formalar, forma bakmadan "tapulanırsa" bu Fenerbahçe'ye hedefe değil ama felakete götürür. Şu görüntüde şimdiden formalar "tapulanmış" gibi görünüyor. Fenerbahçe için en büyük tehlike bu...Mutluluğum şuna: Geçmiş yıllarda büyük takımlar iyi oynarsa zaten kazanıyordu, kötü oynarsa gene kazanıyordu. Eski çamlar bardak oldu... Artık herkesin herkesi yendiği bir lig izliyoruz. Büyükler üzülüyor ama Türk futbolu kazanıyor.