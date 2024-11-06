Şansal Büyüka: 'Osimhen; hayal değil!'

Galatasaray'da gündemin 1 numaralı ismi Victor Osimhen oldu. Sarı kırmızılıların 25 yaşındaki yıldız golcünün bonservisi için çalışmalara başlaması büyük heyecana neden oldu.
Ocak ayın da büyük bir hamle yapmak isteyen Galatasaray yönetimi kollarını sıvadı.
VICTOR OSIMHEN GÜNDEMİ
Sports Digitale Youtube kanalında Şansal Büyüka, Victor Osimhen gündemiyle ilgili yorumlarda bulundu.
"BANA GÖRE HAYAL DEĞİL"
"Bana göre Osimhen transferi hayal değil. Ben büyük düşünme diye de buna derim. Büyük düşüneceksin. Büyük kulüpler, büyük oynamalı."
"SIRADAN İŞ YAPMAMAYA GAYRET EDİYORLAR"
"Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Transferde sıradan iş yapmamaya gayret ediyor. Arada sırada karavana attığı oluyor ama kendine büyük hedefler koyuyor. Çoğunu da başarıyor ve alıyor."
Ocak ayın da büyük bir hamle yapmak isteyen Galatasaray yönetimi kollarını sıvadı.
VICTOR OSIMHEN GÜNDEMİ
Sports Digitale Youtube kanalında Şansal Büyüka, Victor Osimhen gündemiyle ilgili yorumlarda bulundu.
"BANA GÖRE HAYAL DEĞİL"
"Bana göre Osimhen transferi hayal değil. Ben büyük düşünme diye de buna derim. Büyük düşüneceksin. Büyük kulüpler, büyük oynamalı."
"SIRADAN İŞ YAPMAMAYA GAYRET EDİYORLAR"
"Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Transferde sıradan iş yapmamaya gayret ediyor. Arada sırada karavana attığı oluyor ama kendine büyük hedefler koyuyor. Çoğunu da başarıyor ve alıyor."