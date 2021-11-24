Şansal Büyüka: "Kerem Aktürkoğlu; karambole gitmesin"

Şansal Büyüka, köşe yazısında Galatasaray'ın yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nu övdü.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şansal Büyüka: 'Kerem Aktürkoğlu; karambole gitmesin'
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24 Kasım 2021 11:14
Milliyet yazarı Şansal Büyüka, Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nu köşesine taşıdı.

Büyüka yazısında, "Bu gürültünün patırtının arasında karambole gitmesin." dediği yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Terim ve ekibi başta olmak üzere, Kerem Aktürkoğlu'nu buldukları, kısa sürede hazırladıkları, Türk futboluna ve Galatasaray'a armağan ettikleri için tebrik ve takdirlerimi gönderiyorum. Bir tebrik de elbette Kerem'e... Bu kadar kısa sürede, potansiyelini müthiş geliştirdiği ve Türkiye'nin "sıra dışı" futbolcusu olma yolunda dev adımlar attığı için..." 


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