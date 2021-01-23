Şansal Büyüka: "İrfan Can gelirse her maç iyi olmalı"

Milliyet Gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka, Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci'yi yorumladı

Haber; Milliyet
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Şansal Büyüka: 'İrfan Can gelirse her maç iyi olmalı'
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23 Ocak 2021 12:22
Milliyet Gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka, Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istemesi üzerine değerlendirmeler yaptı.

İşte o sözler...

"Başakşehirli İrfan Can, şu anda Türkiye'deki en iyi solak... Tepeden tırnağa futbolcu... Ama adının büyüklüğü kadar iyi oynamıyor, hatta özellikle bu sezon hiç oynamıyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in itiraf ettiği gibi yönetimin üstünde büyük baskı var. Galatasaray borç-harç bulacak, muhtemelen İrfan Can'ı alacak.

İrfan Can'a düşen, bu fedakârlığın ve maliyetin karşılığını verebilmek... Yani Galatasaray forması ile her maçta iyi görünmek..."



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