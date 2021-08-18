Şansal Büyüka: "Galatasaray'ın asaleti ne olacak?"

Şansal Büyüka, Milliyet'teki köşe yazısında Marcao olayını yorumladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şansal Büyüka: 'Galatasaray'ın asaleti ne olacak?'
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18 Ağustos 2021 08:07
Şansal Büyüka, Milliyet'teki köşesinde Marcao olayını yorumladı.

İşte Şansal Büyüka'nın konu hakkındaki görüşleri:

"Dertsiz başına dert almak bu olmalı...

Galatasaray durup dururken Marcao bombasını kucağında buldu. Ne olacak şimdi, ne yapacaklar? Marcao isterse tepeden tırnağa haklı olsun... Haklı olduğu, mazereti olduğu asla düşünülemez. Maç sonu Fatih Hoca'yı dinledim.

Özür, barış, para cezası hepsi tamam da, ortada Galatasaray asaleti var. Hadi çözdünüz işi, bundan sonrası ne olacak? Saygı, sevgi, birliktelik, takımdaşlık... Olacak iş değil...

Bir çuval inciri berbat etmek buna denir.

- Galatasaray'da iyi bir kadro, çok iyi bir hoca var, iyi futbol yok...

Oysa;

- Fatih Terim takımları önde basardı, basmıyor.
- Fatih Terim takımları iştahlı oynardı, oynamıyor.
- Fatih Terim takımları rakibi baskıdan bunaltırdı, şimdi yapamıyor.
- Terim takımları bu kadar baskı yemezdi, son yıllarda yiyor.
- Neden acaba, meraktayım..."


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