Şansal Büyüka: "Galatasaray çok cüretkar"

Şansal Büyüka, haftalık köşe yazısında Galatasaray'a özel bir yer ayırdı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Şansal Büyüka: 'Galatasaray çok cüretkar'
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10 Ağustos 2022 10:41
Şansal Büyüka, Milliyet'teki yazısında Spor Toto Süper Lig'de ilk haftayı değerlendirirken Galatasaray'a özel bir yer ayırdı.

İşte Şansal Büyüka'nın yazısındaki bölüm:

"Galatasaray için ilk maç izlenimlerim...

- Çok cüretkâr ve tehditkar bir kadrosu var.
- Oyun henüz iyi değil ama kalite çok sağlam...
- Gol yollarında sınırsız alternatifi var.
- Mertens ve Torreira kariyerlerini konuştururlarsa ekstra avantaj olur.
- Midtsjö, beklenenden çok daha iyi... Çalışkan ve sahayı geziyor.
- Oliveira'yı anlamadım. En azından çok yavaş...
- Abdülkerim, henüz alışamadı. Rakibi hep faulle karşılıyor.
- Takım hızlı hücuma çıkamıyor.
- Özellikle iki kenar adamı Yunus ve Kerem'i koşturacak topları atacak adam lazım...
- Seferoviç aç kalıyor. Hiç beslenmiyor.
- Savunma, arkasına çok adam ve top kaçırıyor.

Buna rağmen; atanın ve tutanın iyiyse korkma... Galatasaray'da ikisi de iyi..." 

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