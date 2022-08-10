Şansal Büyüka: 'Galatasaray çok cüretkar'

Şansal Büyüka, Milliyet'teki yazısında Spor Toto Süper Lig'de ilk haftayı değerlendirirken Galatasaray'a özel bir yer ayırdı.



İşte Şansal Büyüka'nın yazısındaki bölüm:



"Galatasaray için ilk maç izlenimlerim...



- Çok cüretkâr ve tehditkar bir kadrosu var.

- Oyun henüz iyi değil ama kalite çok sağlam...

- Gol yollarında sınırsız alternatifi var.

- Mertens ve Torreira kariyerlerini konuştururlarsa ekstra avantaj olur.

- Midtsjö, beklenenden çok daha iyi... Çalışkan ve sahayı geziyor.

- Oliveira'yı anlamadım. En azından çok yavaş...

- Abdülkerim, henüz alışamadı. Rakibi hep faulle karşılıyor.

- Takım hızlı hücuma çıkamıyor.

- Özellikle iki kenar adamı Yunus ve Kerem'i koşturacak topları atacak adam lazım...

- Seferoviç aç kalıyor. Hiç beslenmiyor.

- Savunma, arkasına çok adam ve top kaçırıyor.



Buna rağmen; atanın ve tutanın iyiyse korkma... Galatasaray'da ikisi de iyi..."



