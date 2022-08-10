Şansal Büyüka: 'Galatasaray çok cüretkar'

Şansal Büyüka, Milliyet'teki yazısında Spor Toto Süper Lig'de ilk haftayı değerlendirirken Galatasaray'a özel bir yer ayırdı.
İşte Şansal Büyüka'nın yazısındaki bölüm:
"Galatasaray için ilk maç izlenimlerim...
- Çok cüretkâr ve tehditkar bir kadrosu var.
- Oyun henüz iyi değil ama kalite çok sağlam...
- Gol yollarında sınırsız alternatifi var.
- Mertens ve Torreira kariyerlerini konuştururlarsa ekstra avantaj olur.
- Midtsjö, beklenenden çok daha iyi... Çalışkan ve sahayı geziyor.
- Oliveira'yı anlamadım. En azından çok yavaş...
- Abdülkerim, henüz alışamadı. Rakibi hep faulle karşılıyor.
- Takım hızlı hücuma çıkamıyor.
- Özellikle iki kenar adamı Yunus ve Kerem'i koşturacak topları atacak adam lazım...
- Seferoviç aç kalıyor. Hiç beslenmiyor.
- Savunma, arkasına çok adam ve top kaçırıyor.
Buna rağmen; atanın ve tutanın iyiyse korkma... Galatasaray'da ikisi de iyi..."
İşte Şansal Büyüka'nın yazısındaki bölüm:
"Galatasaray için ilk maç izlenimlerim...
- Çok cüretkâr ve tehditkar bir kadrosu var.
- Oyun henüz iyi değil ama kalite çok sağlam...
- Gol yollarında sınırsız alternatifi var.
- Mertens ve Torreira kariyerlerini konuştururlarsa ekstra avantaj olur.
- Midtsjö, beklenenden çok daha iyi... Çalışkan ve sahayı geziyor.
- Oliveira'yı anlamadım. En azından çok yavaş...
- Abdülkerim, henüz alışamadı. Rakibi hep faulle karşılıyor.
- Takım hızlı hücuma çıkamıyor.
- Özellikle iki kenar adamı Yunus ve Kerem'i koşturacak topları atacak adam lazım...
- Seferoviç aç kalıyor. Hiç beslenmiyor.
- Savunma, arkasına çok adam ve top kaçırıyor.
Buna rağmen; atanın ve tutanın iyiyse korkma... Galatasaray'da ikisi de iyi..."