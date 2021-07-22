Şansal Büyüka: "Fatih Terim bu olamaz"

Galatasaray'ın PSV Eindhoven'a 5-1 kaybetmesini Şansal Büyüka yorumladı.

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Şansal Büyüka: 'Fatih Terim bu olamaz'
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22 Temmuz 2021 09:38
Milliyet Gazetesi spor yazarı Şansal Büyüka, Galatasaray'ın 5-1 kaybettiği PSV Eindhoven maçını değerlendirdi ve Fatih Terim'e eleştirilerde bulundu;

BU FATİH TERİM OLAMAZ

Psikolog değilim ama maçtan bir akşam önce Fatih Hoca'nın basın toplantısını izlerken, çarşambanın gelişini salıdan anladım. Son dönemlerde enerjisi bu kadar düşük bir Fatih Hoca görmemiştim. Transfer dedi, sakatlar dedi, PSV'nin gücü dedi, hepsi kabul ama, bizim bildiğimiz, alıştığmız Fatih Terim gibi esip gürleyemedi.

TAKKE DÜŞER, KEL GÖRÜNÜR

Götze'nin attığı üçüncü gole dikkatinizi çekerim; maçın yıldızı Zahavi bir topuk pası yaptı, Götze arkaya sarkıp golü attı. Bir topuk pasıyla Galatasaray'ın üç stoperi birden nakavt oldu. Alpaslan, Marcao, Luyindama, bizim kandırmaca ligde durumu idare ederler ama, Avrupa'ya çıkınca "takke düşer, kel görünür." Bu kadar ağırlık olur mu?"


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