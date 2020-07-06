Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan ve bordo mavililerin 3-1 kazandığı mücadeleyi yorumladı. Bu yazıyı Milliyet gazetesini satın alarak ya da buradan ulaşabilirsiniz.
İşte Şansal Büyüka'nın yazısından öne çıkanlar:
Bazı filmler vardır, tamamını izlemeye gerek duymazsınız. 10 dakikalık tanıtım filmini izlediğinizde, sonunun nasıl geleceğini anlarsınız. Tıpkı Galatasaray-Trabzonspor maçında olduğu gibi… İlk 10 dakikayı izleyince 90 dakikanın nasıl geleceğini çok rahat anladık. Trabzonspor, liderden 5 puan geride başladığı maçta sıkıntı, gerilim yaşayabilir, hatta panik yapabilirdi. Tam aksi oldu. Galatasaray başlangıçta acemi bir takım gibi panik yaptı, adeta eli-ayağı dolaştı. Trabzonspor bu dakikalarda, futbol anlayışıyla, sahaya yayılışıyla, Ekuban'ın katılımıyla, hücum gücündeki etkinliğiyle "ben bu maçı kazanırım arkadaş" diye bağırıyordu.
"ALIN SİZE GALATASARAY"
Galatasaray çok maç kaybetti, daha çok maç kaybeder. Ama bu kadar teslimiyetçi, bu kadar eli-ayağı birbirine dolaşan, rakibin hücum bölgesine dürbünle bakan bir Galatasaray görmedik. Takımın eksik oluşu kaliteni engeller, kabul; peki mücadeleni, isteğini, coşkunu ne engelliyor! Bir kesim her fırsatta "Bu kadar yabancı olur mu? Türk oyuncu niye yok" diyor. Alın size Galatasaray. Belki de bu sezon bir maça ilk defa bu kadar çok Türk oyuncu ile başladı… İlk defa bu kadar berbat oynadı. Ömer Bayram sezon boyu gaza basmaktan yorulmuş olmalı ki, son haftaları frene basarak oynuyor… Emre Akbaba'nın hünerleri var, ama çok ağır. Taylan çırpınıyor, yaratamıyor. En berbatı; İlk onbirin zor kurulduğu bir maçta Feghouli'nin kırmızı kartla takıma adeta ihanet edişi. Açıkcası bu kadarı fazla.
"TRABZONSPOR, BU LİGDE PATRON"
Trabzonspor bu ligde "patron" gibi… O görüntüyü veriyor… Şampiyonluk yolunda en kritik, en önemli adımı attı… Çok hak ederek bir galibiyet aldı… Şu da unutulmasın: eski çamlar bardak oldu… Artık İstanbul'un üç büyüklerine maç kaybetmiyor, bileği bükülmüyor… Tıpkı çok eskilerde kalan altın yılları gibi… O altın yıllara bu sezon bir yenisini eklemek için kalan 4 maçı kaybetmeden geçmesi gerekiyor... Geçer mi, bana göre geçer…
"MİLLET GALATASARAY'I ARIYOR"
Lafı noktalayalım: Fatih Hoca hafta arası "Adalet arıyoruz" demişti… Bana göre son derece haklı… Ancak Fatih Hoca adalet ararken, millet Galatasaray'ı arıyor, bundan da haberi olsun...
İşte Şansal Büyüka'nın yazısından öne çıkanlar:
Bazı filmler vardır, tamamını izlemeye gerek duymazsınız. 10 dakikalık tanıtım filmini izlediğinizde, sonunun nasıl geleceğini anlarsınız. Tıpkı Galatasaray-Trabzonspor maçında olduğu gibi… İlk 10 dakikayı izleyince 90 dakikanın nasıl geleceğini çok rahat anladık. Trabzonspor, liderden 5 puan geride başladığı maçta sıkıntı, gerilim yaşayabilir, hatta panik yapabilirdi. Tam aksi oldu. Galatasaray başlangıçta acemi bir takım gibi panik yaptı, adeta eli-ayağı dolaştı. Trabzonspor bu dakikalarda, futbol anlayışıyla, sahaya yayılışıyla, Ekuban'ın katılımıyla, hücum gücündeki etkinliğiyle "ben bu maçı kazanırım arkadaş" diye bağırıyordu.
"ALIN SİZE GALATASARAY"
Galatasaray çok maç kaybetti, daha çok maç kaybeder. Ama bu kadar teslimiyetçi, bu kadar eli-ayağı birbirine dolaşan, rakibin hücum bölgesine dürbünle bakan bir Galatasaray görmedik. Takımın eksik oluşu kaliteni engeller, kabul; peki mücadeleni, isteğini, coşkunu ne engelliyor! Bir kesim her fırsatta "Bu kadar yabancı olur mu? Türk oyuncu niye yok" diyor. Alın size Galatasaray. Belki de bu sezon bir maça ilk defa bu kadar çok Türk oyuncu ile başladı… İlk defa bu kadar berbat oynadı. Ömer Bayram sezon boyu gaza basmaktan yorulmuş olmalı ki, son haftaları frene basarak oynuyor… Emre Akbaba'nın hünerleri var, ama çok ağır. Taylan çırpınıyor, yaratamıyor. En berbatı; İlk onbirin zor kurulduğu bir maçta Feghouli'nin kırmızı kartla takıma adeta ihanet edişi. Açıkcası bu kadarı fazla.
"TRABZONSPOR, BU LİGDE PATRON"
Trabzonspor bu ligde "patron" gibi… O görüntüyü veriyor… Şampiyonluk yolunda en kritik, en önemli adımı attı… Çok hak ederek bir galibiyet aldı… Şu da unutulmasın: eski çamlar bardak oldu… Artık İstanbul'un üç büyüklerine maç kaybetmiyor, bileği bükülmüyor… Tıpkı çok eskilerde kalan altın yılları gibi… O altın yıllara bu sezon bir yenisini eklemek için kalan 4 maçı kaybetmeden geçmesi gerekiyor... Geçer mi, bana göre geçer…
"MİLLET GALATASARAY'I ARIYOR"
Lafı noktalayalım: Fatih Hoca hafta arası "Adalet arıyoruz" demişti… Bana göre son derece haklı… Ancak Fatih Hoca adalet ararken, millet Galatasaray'ı arıyor, bundan da haberi olsun...