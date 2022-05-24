Şansal Büyüka'dan Dursun Özbek ve Arda Turan yorumu!

Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka, değerlendirmelerde bulundu. Arda Turan'ın vedasını ve Galatasaray'da yaklaşan seçimi kaleme alan Şansal Büyüka çarpıcı ifadeler kullandı.



İşte Büyüka'nın satırları:



"Galatasaray'da tek çarenin Dursun Özbek'in başkan adaylığı olduğunu 20 gün önce yazmıştım. Elbette biz yazdığımız için başkan aday olmadı. Aklın yolu bir... Galatasaraylılık Dursun Özbek'i çağırdı. Dursun Başkan'ın seçimi kazanacağı kesin gibi... Aksi bir sonuç, Galatasaray'ın intiharı olur. Dursun Özbek bu kaotik ortamda umarım iyi bir yönetim yapabilir. Aldığım ilk işaretler umut verici...



En önemlisi;



- Galatasaray 2023 yılı sonuna kadar ayağındaki Bankalar Birliği prangasından kurtulacak.



- Yeni arsalar, yeni taşınmazlar, Galatasaray'ı kurtarma planı yolda...



- İlk aşamada 5 milyar liralık bir kaynak konuşuluyor.



- Domenec Torrent'e geçmiş olsun, kalamaz.



- Igor Tudor adı hala akıllarda...



- Fatih Terim'in bir dönem dinlenmesinin doğru olacağı düşünülüyor.



- Yerli hoca ihtimali çok az... Muhtemelen yeni bir yabancı gelecek.



Vedaları beceremiyoruz



Türkiye, maalesef her alanda çok zor değer yaratıyor, yarattığı değerlerin değerini bir türlü anlamıyor. Arda Turan bu değerlerden biri... Türkiye'de Galatasaray'dan yetişti, önemli işler yaptı, dünyanın en büyüklerinden sayılan Atletico Madrid'te, Barcelona'da forma giydi.



Madrid'de bindiğim bir taksinin şoförü, "Real Madrid'liyim. Atletico'dan nefret ederim ama Turco'ya bayılıyorum" diye Arda'yı işaret etmesini, Arda'nın uzun bir sakatlık öneminden sonra maça girerken 60 bine yakın Atletico taraftarının, "Arda, Arda" diye tempo tutmasını asla unutamam. Arda, çok hızlı ve haklı olarak zirveye tırmandı, tamamen kendi bireysel yanlışlarından, çok hızlı bir düşüş yaşadı. Bunun sonucu, hiç de hak etmediği bir sonla karşı karşıya kaldı.



Galatasaray ocağından yetişen, giderken Galatasaray'a milyonlarca euro kazandıran Arda, gönül isterdi ki, özenli, saygılı, değerli bir törenle uğurlansın. Ama bizler genelde bu vedaları beceremiyoruz.



Başkan Burak Elmas'ı okuyorum, diyor ki, "Ben olsam Arda'yı oynatırdım." Kabul de, hadi hoca kadroya almadı, hocaya maç öncesi rica edip, "Hiç olmazsa 5-10 dakika oynat, kendi stadımızda kendi seyircimize veda etsin" diyemez miydiniz?



Ondan da vazgeçtim. Adana maçı öncesinde kısa bir tören yapılıp, Arda'ya bir plaket verip, vedası sağlanamaz mıydı? Hadi hoca kadroya almadı, sizler bu küçücük veda törenini niye düşünmediniz?



Sevgili Arda Turan'a bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim. Futbolculuğunun son dönemlerinde kendi adına yaptığı ölümcül yanlışları, umarım bundan sonra yapmaz ve Türk futboluna katkı sağlamaya başka alanlarda devam eder."





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