Şansal Büyüka: 'Büyük takımlarda büyük oyuncular oynar'

Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, Galatasaray'a dair değerlendirmelerde bulundu.



İşte Büyüka'nın sözleri:



"Galatasaray'da artık şuna çok inandım. Bu formayı taşıyanlar, bir-iki futbolcu dışında hangi takımın formasını giydiklerinin farkında bile değiller.



Galatasaray için koşullar ne kadar elverişsiz olursa olsun, Altay maçının ikinci yarısında o baskı yenir mi, Galatasaray küme düşmesi neredeyse kesinleşen Altay karşısında bu kadar çaresiz kalır mı?



Büyük takımlarda büyük oyuncular oynar. Galatasaray büyük takım... Bu büyük takımda, küçük oyunculara yer yok. Umarım iki başkan adayı, bu gerçeğin farkındadır."



