Şansal Büyüka: "Anasının ak sütü gibi helal"
Şansal Büyüka, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı köşesinde değerlendirdi. Büyüka'nın yazısının tamamını Milliyet gazetesini satın alarak okuyabilirsiniz.
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22 Şubat 2022 10:35
Galatasaray
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