Şansal Büyüka: "Anasının ak sütü gibi helal"

Şansal Büyüka, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı köşesinde değerlendirdi. Büyüka'nın yazısının tamamını Milliyet gazetesini satın alarak okuyabilirsiniz.

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Şansal Büyüka: 'Anasının ak sütü gibi helal'
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22 Şubat 2022 10:35
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