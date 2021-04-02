Şans hep yanında: Ozornwafor

21 yaşındaki Nijeryalı stoper Ozornwafor için işler, şu ana kadar hep istediği gibi gitti. Ancak cumartesi günü Hatayspor deplasmanında ortaya koyacağı performans Galatasaray'daki geleceği açısından belirleyici olacak

Haber; Sabah
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Şans hep yanında: Ozornwafor
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02 Nisan 2021 09:11
Valentine Ozornwafor
Valentine Ozornwafor
Galatasaray
2019 yazında geleceğe yatırım olarak 300 bin Euro'ya G.Saray'a transfer edilen Valentine Ozornwafor, beklenen gelişmeyi gösteremedi. Hatay deplasmanında eksiklerden dolayı forma fırsatı yakalayan 1999 doğumlu Nijeryalı, biraz da şansının yardımıyla Galatasaray'da yoluna devam ediyor. Geleceğini belirlemek ise ortaya koyacağı performansa bağlı. İşte Ozornwafor gerçekleri:

YABANCI SINIRI DÜZELİNCE LİSTEDE

TFF, ocak ayında 14 yabancı sınırını 16'ya yükseltmeseydi Valentine Ozornwafor'a yine lisans çıkartılmayacaktı. Nijeryalı stoper, takımda kalınca Emin Bayram Boluspor'a kiralık gitti.

GÖNDERİLME KARARI ÇIKMIŞTI

Ceza, sakatlık ya da hastalık sorunu yaşanmasaydı Fatih Terim, Ozonrwafor'a şans vermeyi düşünmüyordu. Yönetim de 21 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyordu.

STOPERDE TEK İHTİMAL

Stoperler Luyindama ve Marcao aynı hafta cezalı duruma düştü. Savunmaya çekilmesi planlanan Taylan Antalyalı izolasyona alındı ve şans bir kez daha Ozornwafor'a güldü.

SADECE 8 DAKİKA SAHADA KALDI

Kritik Hatay deplasmanında ilk 11'de çıkacak olan 1.94'lük Ozornwafor, sergileyeceği performansla hem Galatasaray'ın ligdeki kaderini hem de sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğini belirleyecek. Geçen sezon kiralandığı İspanya 2.Lig ekibi Almeria'da sadece 5 maçta oynayan Ozornwafor, Galatasaray'daki tek resmi maçına 6-0 kazanılan Gençlerbirliği'ne karşı çıkarken 8 dakika sahada kaldı.


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