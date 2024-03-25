Şanlıurfasporlu futbolculardan olay protesto

Şanlıurfasporlu futbolcular maaş alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfasporlu futbolculardan olay protesto
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25 Mart 2024 21:06
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da futbolcular, maaş ve gereken ödemeleri alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız bugün yapılacak antrenmana, maaş ve gereken ödemelerini alamadıkları gerekçesi ile çıkmamış ve bundan sonrada çıkmama kararı almış bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bugün antrenmandan fotoğraf paylaşılmadığı için taraftarlardan özür dilendiği kaydedildi.

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