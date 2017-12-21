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Şanlıurfaspor'da transfer yasağı açıklaması

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, transfer yasağını kaldırmak için 3 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA
Şanlıurfaspor'da transfer yasağı açıklaması
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21 Aralık 2017 14:36
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, transfer yasağını kaldırmak için 3 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Mali sıkıntılar yaşayan Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, düzenlediği basın toplantısında transfer çıkmazında olduklarını söyledi.

Kulüp olarak ciddi mali sıkıntılar yaşadıklarını ve çözmek için çabaladıklarını anlatan Yetim, "Borçlardan dolayı transfer yasağımız var. Transfer yasağını aşabilmek için 3 milyon TL'ye ihtiyaç duyuyoruz. Lider ile aramızda 6 puan fark var, transfer yapabilirsek ikinci yarıda bu farkı kapatabiliriz" dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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