Şanlıurfaspor yeni transferini açıkladı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, İsviçre'nin FC Luzern takımında forma giyen 24 yaşındaki Uruguaylı santrafor Joaquin Matias Ardaiz de los Santos'u transfer etti.



Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Luzern'de forma giyen 24 yaşındaki santrafor Joaquin Matias Ardaiz de los Santos ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.



Şanlıurfaspor'un transferlere devam etmesi bekleniyor.



