Şanlıurfaspor yeni transferini açıkladı

Şanlıurfaspor, Joaquin Ardiaz'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şanlıurfaspor yeni transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2023 22:07
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, İsviçre'nin FC Luzern takımında forma giyen 24 yaşındaki Uruguaylı santrafor Joaquin Matias Ardaiz de los Santos'u transfer etti.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Luzern'de forma giyen 24 yaşındaki santrafor Joaquin Matias Ardaiz de los Santos ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Şanlıurfaspor'un transferlere devam etmesi bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery