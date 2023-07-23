Şanlıurfaspor yeni transferini açıkladı

Şanlıurfaspor, forvet Muhammet Arslantaş ile anlaştığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor yeni transferini açıkladı
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23 Temmuz 2023 18:01
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, RAMS Başakşehir'den forvet oyuncusu Muhammet Arslantaş'ı transfer etti.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon İstanbul Başakşehir'de forma giyen forvet Muhammet Arslantaş ile sezon için anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de ilk 10 hedefi olan Şanlıurfaspor'un transferlere devam etmesi bekleniyor.

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