Şanlıurfaspor, Tolga Ünlü ile imzaladı

Şanlıurfaspor, Altay forması giyen Tolga Ünlü'yü kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfaspor, Tolga Ünlü ile imzaladı
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26 Ocak 2024 20:06
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay forması giyen defans oyuncusu Tolga Ünlü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Altay'dan sağ bek ve orta saha mevkilerinde oynayan Tolga Ünlü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

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