Şanlıurfaspor, Sakaryaspor maçıyla çıkış arıyor

Trendyol 1. Lig'de 8 haftadır galip gelemeyen ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor'u yenerek kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.



Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk 2 maçını kazanan sarı-yeşilli ekip, daha sonra 3 puana hasret kaldı.



Ligde oynadığı son 8 maçın 4'ünü kaybeden Şanlıurfaspor, 4 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.



Sarı-yeşilliler, ligin 7. haftasında ise teknik direktör değişikliğine giderek Zafer Turan'ın yerine İrfan Buz ile anlaştı.



İrfan Buz yönetiminde oynadığı 3 maçtan da galip gelemeyen Şanlıurfa temsilcisi, kötü gidişatına son vermek için Sakaryaspor maçına çıkacak.



Şanlıurfaspor, şu ana kadar topladığı 10 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.



Sakaryaspor ile Şanlıurfaspor arasındaki karşılaşma cuma günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılacak.



