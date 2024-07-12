Şanlıurfaspor, Reagy Baah Ofosu ile anlaştı

Şanlıurfaspor, Romanya Süper Lig takımı FC Botoşani'den, kanat mevkiinde oynayan Reagy Baah Ofosu ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Şanlıurfaspor, Reagy Baah Ofosu ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2024 15:58
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Reagy Baah Ofosu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Romanya Süper Lig takımı FC Botoşani'den, kanat mevkiinde oynayan Reagy Baah Ofosu ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük'ün de imza töreninde yer aldığı belirtildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery