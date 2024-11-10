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Şanlıurfaspor, on kişilik rakibine karşı geriden gelerek galip geldi

Trendyol 1.Lig'in 12. hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor, on kişilik rakibine karşı geriden gelerek galip geldi
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10 Kasım 2024 15:29
Trendyol 1.Lig'in 12. hafta maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip Şanlıurfaspor sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 61 ve 70'de Olarenwaju Kayode, 68'de Zan Zuzek kendi kalesine attı. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise Zan Zuzek kaydetti.

Gençlerbirliği'nde 27. dakikada sarı kart gören Mikail Okyar, 57'de ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

Şanlıurfaspor, bu sonucun ardından puanını 18 yaptı. Gençlerbirliği, 15 puanda kaldı.
 Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Ankaragücünü konuk edecek. Şanlıurfaspor, Boluspor deplasmanına gidecek.


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