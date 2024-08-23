Şanlıurfaspor, Nijeryalı forvet Kayode ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, en son Gençlerbirliği forması giyen forvet Olarenwaju Ayobami Kayode ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Müslüm Arıcı'nın da imza töreninde yer aldığı kaydedildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, en son Gençlerbirliği forması giyen forvet Olarenwaju Ayobami Kayode ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Müslüm Arıcı'nın da imza töreninde yer aldığı kaydedildi.
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