Şanlıurfaspor, Nijeryalı forvet Kayode ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA
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Şanlıurfaspor, Nijeryalı forvet Kayode ile anlaştı
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23 Ağustos 2024 21:13
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, en son Gençlerbirliği forması giyen forvet Olarenwaju Ayobami Kayode ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Müslüm Arıcı'nın da imza töreninde yer aldığı kaydedildi.

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